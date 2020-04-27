"Evinde kal, fotoğrafla kal" ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçları belli oldu Beyşehir'de ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "evinde kal, fotoğrafla kal" konulu ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Beyşehir'de ortaokul 5'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "evinde kal, fotoğrafla kal" konulu ulusal fotoğraf yarışmasının sonuçlarının belli olduğu bildirildi.

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yaptığı yazılı açıklamada, Beyşehir Belediyesi'nin de desteğiyle dernek olarak düzenledikleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Sancak Damlama Sadık Gövercin Ulusal Fotoğraf Yarışmasında dereceye giren isimlerin belli olduğunu belirtti.

Yarışmada, birinciliği Seydişehir ilçesi Ketenli Ortaokulu'ndan Osman Ayrancı, ikinciliği İstanbul Tuzla Güzide Pulur İmam Hatip Ortaokulu'ndan Serra Özaltın, üçüncülüğü ise Beyşehir Ali Rıza Celeboğlu Ortaokulu'ndan Azra Boru'ya ait eserlerin kazandığı bildirildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı önlem amacıyla sokağa çıkmasına kısıtlama getirilen ortaokul 5'inci sınıfı öğrencisi olan katılımcıların evlerinde veya pencerelerinden çektikleri karelerle yarışmaya katılabildiğini vurgulayan Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Para ödüllü, Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün facebooktaki sayfasına fotoğraf yüklemesi yapılarak katılınabildiği yarışmaya Türkiye'nin farklı illerinden çok yoğun bir ilgi oldu. Yarışma sonunda başvuru yapan isimlerden dereceye giren isimler jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucu belirlendi. Birinci 500, ikinci 300, üçüncü 200, 4 ve 5'inci olarak mansiyon kazananlar 100 ve 125 lira, sergilemeye layık görülen 15 eser ise 50 lira para ödülünün sahibi oldu. Koronavirüs salgını dolayısıyla ödül töreni düzenlenmeyecek olup dereceye girenlerin para ödülleri hesaplarına aktarılacaktır. Yarışmada dereceye giren ve mansiyon alan eserlerin sergi töreni ise ileri tarihte açıklanacaktır. Yarışmaya katılan, dereceye alan ya da almayan tüm başvuru sahibi öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine ve ayrıca fotoğraf kulübü yöneticilerimiz ile sponsorlarımıza bu anlamı yarışma dolayısıyla katkı ve desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı 100'üncü yılında bir kez daha kutluyorum."

Kaynak: AA