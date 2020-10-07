Evinde kaçak kilim ve öğütme taşı ele geçti
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Evinde kaçak kilim ve öğütme taşı ele geçti

07.10.2020 10:01 | Son Güncelleme: 07.10.2020 10:09
Evinde kaçak kilim ve öğütme taşı ele geçti

Samsun'da evinde tarihi özelliği bulunan kilim ve öğütme taşı bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da evinde tarihi özelliği bulunan kilim ve öğütme taşı bulunan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Aycakık ilçesi Döngel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda M.Ö.'nün ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 1 adet yaklaşık 2 metreye 1,20 cm ebatlarında el dokuması etnografik kilim ve 5 adet değişik ebatlarda etnografik öğütme taşı (el değirmeni) ele geçirildi. Olayla ilgili M.Ö. gözaltına alındı. M. Ö. hakkında "2863 sayılı Kanun'a muhalefetten" işlem yapıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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