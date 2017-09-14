Evinde İntihar Etti

İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde, bir süreden bu yana kendisinden haber alınamayan 42 yaşındaki Celil Kozan, evinde kendisini asmış halde bulundu. Gelen Kozan'ın yakınları uzun süre gözyaşı döktü.



Olay, dün gece saatlerinde, Sarıyer Mahallesi 5 bin 686 Sokak'ta meydana geldi. Yakınları, bir süreden bu yana kendisinden haber alamadıkları Celil Kozan'ın evine geldi. Eşinden boşandığı ve yalnız yaşadığı belirtilen Kozan'ın evine giren yakınları, evinin salonunda kendisini asarak intihar eden Kozan'ın cesedi ile karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Kozan'ın öldüğünü belirledi. Kozan'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Kozan'ın olay yerindeki yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir