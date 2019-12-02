Evinde hırsızlara karşı kurduğu bubi tuzağına kendi düştü; hayatını kaybetti
ABD'nin Maine eyaletinde 65 yaşındaki Ronald Cyr hırsızlara karşı kendi kurduğu bubi tuzağına düştü. Düzenekteki silahın ateşlenmesiyle ağır şekilde yaralanan Cyr kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Maine eyaletinde 65 yaşındaki Ronald Cyr hırsızlara karşı kendi kurduğu bubi tuzağına düştü. Düzenekteki silahın ateşlenmesiyle ağır şekilde yaralanan Cyr kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Van Buren Polisi yaptığı açıklamada, "Sabah erken saatlerde yaptığımız geniş çaplı araştırmalar sonucunda Sayın Cyr'in evinde hazırladığı bir düzenekten çıkan kurşunla öldüğünü tespit etmiş bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi. Euronews.com'da Görüntüle