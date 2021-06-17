Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren S.K. (51) tutuklandı.
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde evinde Hint keneviri yetiştiren S.K. (51) tutuklandı.
Jandarma ekipleri, Gafarlı köyünde yaşayan S.K.'nin evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarını aldı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, eğitimli köpek Örtü'nün de kullanıldığı aramada 5 kilo esrar, saksılarda dikili halde 250 kök Hint keneviri ve 1 kilo kenevir tohumu ele geçirildi. Gözaltına alınan S.K. işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül