Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin teras katında saksılara ekilmiş 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler ev sahibi A.S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
- Gaziantep
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hafızpaşa Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada evin teras katında saksılara ekilmiş 150 kök Hint keneviri ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler ev sahibi A.S.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü.
- Gaziantep
Kaynak: DHA
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