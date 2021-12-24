Evinde Hint keneviri yetiştiren öğretim görevlisine 22 yıla kadar hapis istemi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğretim görevlisi T.A. hakkında, evinin terasında Hint keneviri yetiştirdiği ve ticaretini yaptığı iddiasıyla, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, T.A'nın evinde yapılan aramada, 201 kök saksıya dikilmiş halde Hint keneviri, 210 gram koparılmış ve kurutulmuş Hint keneviri, 16 gram "marihuana" olarak adlandırılan uyuşturucu madde, 320 gram Hint keneviri tohumu, uyuşturucu tartımında kullanılan hassas terazi ile çeşitli uyuşturucu hapların ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede T.A'nın ifadelerine de yer verildi. T.A, uyuşturucu kullanmaya 2000 yılında ABD'de başladığını, Türkiye'ye döndüğünde uyuşturucu kullanmaya devam ettiği, temin edemeyince evinde Hint keneviri dikmeye karar verdiğini belirtti.

T.A, "Hint kenevirini güneşe ihtiyacı olduğunu bildiğimden terasa saksı içinde dikmeye karar verdim. 'Torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcısından Hint keneviri tohumu aldım. Mayıs 2021'de tohumları ektim. İçilebilir duruma gelen Hint kenevirlerini kendim kesip kuruttum. Bu şekilde suçlamaları kabul ediyorum ancak hiç kimseye uyuşturucu satmadım, kullanıcıyım." ifadelerini kullandı.

T.A, uyuşturucu tartmada kullanılan hassas terazinin evinde bulunmasıyla ilgili de "Torbacıların bana verdiği tohumların doğruluğunu ölçmek için kandırılmamak için almıştım." şeklinde ifade verdi.

İddianamede, T.A'nın evinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili bilirkişi raporu da yer aldı.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

"Dikili ve sökülü vaziyetteki Hint keneviri kök sayısı, bunlardan elde edilebilecek uyuşturucu madde miktarı, satıma hazır esrarın ele geçirilmesi ve yanı sıra evde uyuşturucu hapların ele geçirilmesi' hususları da dikkate alındığında şüphelinin savunmasındaki 'kullanıcıyım' ifadesinin gerçeği yansıtmadığı anlaşılmıştır."

İddianamede, T.A hakkında, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve 'uyuşturucu maddelerin murakabesi hakkındaki kanuna muhalefet' suçundan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

AA / Cemil Murat Budak - Son Dakika Haberleri

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