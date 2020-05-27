Evinde fenalaşan kadın ambulansla hastaneye götürülürken öldü Denizli'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinde fenalaşan 43 yaşındaki kadın, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti.

Denizli'de henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evinde fenalaşan 43 yaşındaki kadın, ambulansla hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kadının ölümünün ardından narkotik ekipleri evde detaylı inceleme yaptı.

Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Pelitlibağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, ismi henüz öğrenilemeyen erkek bir şahıs, S.Y. (43) isimli arkadaşının evine geldiğinde kendisini yerde baygın buldu. Bunun üzerine şahıs 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan kadın yolda hayatını kaybetti. Kadının ölümünü şüpheli bulan polis ekipleri ise evde detaylı bir inceleme başlattı. İncelemeyi ise Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptı. İncelemelerin ardından hayatını kaybeden S.Y.'nin arkadaşı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekiplerinin olay yerinde başlattığı inceleme devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA