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Evinde esrar yetiştiren zehir taciri tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde esrar yetiştiren zehir taciri tutuklandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde evinde esrar maddesi yetiştirdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kök kenevir, 7 bin 540 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

TOSYA, KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde evinde esrar maddesi yetiştirdiği şüphesiyle jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 15 kök kenevir, 7 bin 540 gram esrar ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Tosya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tosya'da bir kişinin evinde uyuşturucu yetiştirdiği ihbarını aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, zehir tacirinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyona narkotik köpeği de katıldı. Operasyonda yapılan aramada 15 kök kenevir, 7 bin 540 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 1 adet hassas terazi ve 50 gram barut ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Evinde esrar yetiştiren zehir taciri tutuklandı

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