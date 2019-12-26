Evinde esrar ele geçen şahıs gözaltına alındı

26.12.2019 19:58 | Son Güncelleme: 26.12.2019 20:06

Samsun'da evinde esrar ele geçen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.



Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Seymenler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları A.L.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılabilen aramada 252,47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.L. "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahmece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA