Evinde en başarılı takım Sivasspor

31.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:19

Süper Lig'in ilk devresini 37 puanla lider tamamlayan Sivasspor, evinde çıktığı 9 maçtan 8'ini kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Kırmızı-beyazlılar ayrıca sahasında 25 puan toplayarak iç sahada en başarılı ekip olmayı da başardı.



Süper Lig'in ilk yarısını 37 puanla zirvede tamamlayan Sivasspor, tarihi bir başarıya imza attı. Yiğidolar, 17 haftada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 37 puan topladı. Evinde 19 kez gol sevinci yaşayan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 5 gol gördü.



Kırmızı-beyazlılar, ayrıca ligdeki 18 takım içinde evinde en başarılı ekip olmayı da başardı. Rıza Çalımbay'ın takımı, sahasında oynadığı 9 maçın 8'ini kazandı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda 25 puan toplayan Sivasspor, iç sahada rakiplerine üstünlük kurdu.



Sivasspor'un evinde oynadığı mücadeleler şöyle:



Sivasspor: 3 - Beşiktaş: 0



Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1



Sivasspor: 2 - Trabzonspor: 1



Sivasspor: 3 - Ankaragücü: 3



Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1



Sivasspor: 2 - Konyaspor: 0



Sivasspor: 2 - Kasımpaşa: 0



Sivasspor: 3 - Fenerbahçe: 1



Sivasspor: 1 - Göztepe: 0



Deplasmanda 5. sırada



Sivasspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 8 maçtan 3'ünü kazanırken, 3'ünde de berabere kaldı. Yiğidolar, 2 kez de sahadan yenik ayrıldı. Deplasmanda 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivas, kalesinde 11 gol gördü. Sivasspor, ligin ilk yarısında maç başı 2.17 puan ortalaması yakaladı. - SİVAS

Kaynak: İHA