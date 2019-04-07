Evinde Elleri ve Ayakları Bağlı Şekilde Ölü Bulundu

AYDIN (AA - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir kişi, evinde elleri ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde yaşayan Yeter Gökoğlu, aynı mahalledeki ağabeyi Ali Çetinkaya'ya (69) yemek götürdü. Eve gelen Gökoğlu, kapının açık olduğunu görünce içeri girdi.

Ağabeyini, elleri ve ayakları bağlı şekilde hareketsiz bulan Gökoğlu, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine ulaşan ekipler, Çetinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eve gelen Çetinkaya'nın yakınları gözyaşı döktü.

Maktulün başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Bu arada Çetinkaya'nın eşi ve çocuklarının, İstanbul'a yakınlarını ziyarete gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA