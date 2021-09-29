Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ANKARA'da, kargo firmasında kurye Erşan Aydemir'in (34), yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulundu.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, kargo firmasında kurye Erşan Aydemir'in (34), yalnız yaşadığı evinde elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış cansız bedeni bulundu. Vücudunda darp izleri olan Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Kargo şirketinde kurye olarak çalışan Erşan Aydemir sabah işe gitmeyince iş arkadaşları, şüphelenerek Keçiören ilçesi Atapark Mahallesi 340'ıncı Cadde'deki evine gitti. Arkadaşları, telefonla da ulaşamadıkları Aydemir'in kapıyı açmaması üzerine polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, çilingire kapıyı açtırarak içeri girdiğinde Aydemir'i elleri bağlı, ağzına da havlu sıkıştırılmış halde hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Aydemir'in öldüğü belirlendi. Polis, evde inceleme yaparken, çevredeki güvenlik kameraları da incelemeye alındı.

Ölüm haberini alan Erşan Aydemir'in yakınları, evin önünde uzun süre gözyaşı döktü. Aydemir'in yakınlarını komşular, teskin etmeye çalıştı.

Erşan Aydemir'in, en son dün saat 19.00 sıralarında eve girdiği ve bir daha haber alınamadığı belirtildi. Yapılan ilk incelemede vücudunda darp izlerine de rastlanılan Aydemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Eğitim fakültesi mezunu olan Aydemir'in, 26 Temmuz'da nişanlandığı öğrenildi. Aydemir'in ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu

Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara'da 'Öncelik yaya olmalı' çekiminin sonu kötü bitti

Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti

 Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

Nezahat, şiddet uygulayan sevgilisini baçıkladı

 Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti

Zindaşti'nin suç örgütü davasında sanık polisler bilgi sızdırdıkları iddiasını reddetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Öcalan Joe Biden Tunç Soyer Vladimir Putin Mustafa Şentop
Magazin Düm Tek Tek Şevval Şahin Mustafa Keser Esra Erol
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Muslera Lionel Messi Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Olaf Scholz Süleyman Kılınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:03:37. #1.11#