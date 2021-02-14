Evinde düşen yaşlı adam tedaviye alındı
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Evinde düşen yaşlı adam tedaviye alındı

14.02.2021 12:01 | Son Güncelleme: 14.02.2021 12:05
Evinde düşen yaşlı adam tedaviye alındı

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evinde düşerek bacağını inciten ve hastaneye kaldırılan Bayram Eker'in (81) tedavisi devam ediyor.

SİVAS'ta, yalnız yaşadığı evinde düşerek bacağını inciten ve hastaneye kaldırılan Bayram Eker'in (81) tedavisi devam ediyor. 

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Orhangazi Mahallesi, Cihanevler Sitesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Bayram Eker'i gün boyu göremeyen komşuları, şüphelenip kapısının zilini çaldı. Ancak kapıyı açan olmayınca komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açmasıyla eve giren ekipler, Eker'i hareketsiz halde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, yaşlı adamın düşerek, bacağını incittiği belirlendi. Eker, tedavisi için Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Eker'in hastanedeki tedavisi sürüyor. 

 


Evinde düşen yaşlı adam tedaviye alındı
Evinde düşen yaşlı adam tedaviye alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

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