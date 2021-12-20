Evinde düşen 99 yaşındaki kadını itfaiye ekipleri kurtardı

MALTEPE, İSTANBUL (AA) - Başkentte yalnız yaşadığı evinde düşen yaşlı kadın, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Maltepe Gazi Mustafa Kemal Bulvarında bir binada yaşayan 99 yaşındaki Nezihe Bulçum'dan haber alamayan komşuları, durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yaşlı kadının 5. kattaki evine, yan dairenin penceresinden girdi. Yerde yatar halde bulunan Bulçum, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hacettepe Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kadının tek başına yaşadığı ve oturma odasında düştüğü için telefona cevap veremediği ve kapıyı açamadığı öğrenildi.

AA / Sertaç Bulur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet