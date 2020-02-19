Evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ uyuşturucu satıcısı çıktı

19.02.2020 13:22 | Son Güncelleme: 19.02.2020 13:26

Mecidiyeköy'deki evinde domuz bağıyla öldürülen Nijeryalı DJ'in katil zanlıları yakalandı. Zanlılar, DJ ile uyuşturucu işi yaptıklarını ve anlaşmazlık sonucu cinayeti işlediklerini itiraf etti. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Nijeryalı DJ Emmanuel İfeanyi Orwunnah'ın (32), Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Emek 1 Sokak Valide Konak Apartmanı'ndaki dairesinde domuz bağıyla öldürülmesinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler çalışma başlatmış, yürütülen geniş kapsamlı teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerden Jonathan Carvalho D. (28) geçtiğimiz gün yakalanarak gözaltına alınmıştı.



"Borcumu istedim, reddedince bağlayıp işkence ettik"



Jonathan Carvalho D., emniyetteki sorgusunda suçu reddederek, "Oraya televizyon satın almak için gittik, kimseyi öldürmedik" demişti. Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde diğer şüpheli Sandro Marcello A. (32) da dün gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Sandro Marcello A. emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf etti. Zanlı, Emmanuel İfeanyi Orwunnah ile uyuşturucu işi yaptıklarını ve Orwunnah'ın kendisine bin 200 Dolar borcu olduğunu söyledi. Sandro Marcello A. ifadesinin devamında, olay günü arkadaşı Jonathan Carvalho D. ile birlikte Orwunnah'ın evine giderek kendisine "Eşim hamile, bana olan borcunu öde" dediğini, DJ'in bunu reddetmesi üzerine kendisiyle boğuşmaya başladıklarını söyledi. İki Brezilyalı daha sonra Nijeryalı DJ'yi domuz bağıyla bağlayıp kendisine işkence ederek öldürdüklerini itiraf etti.



Brezilya uyruklu şüpheliler Sandro Marcello A. ve Jonathan Carvalho D., Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA