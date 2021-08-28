Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
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Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Göynük ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

Bolu'nun Göynük ilçesinde evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen 85 yaşındaki kadın tedavi altına alındı.

İlçeye bağlı Susuz köyünde yalnız yaşayan Saniye Akyıldız'a ait 2 katlı ahşap evde kimsenin olmadığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden köy sakinleri, yangına müdahale ederken itfaiyeden de yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce müdahale edilen yangın söndürülemeyince ahşap ev, yangının diğer evlere sıçramaması için iş makineleriyle yıkıldı.

Bu arada yanan evini söndürmek isteyen Akyıldız, dumandan etkilendi.

Akyıldız, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Göynük Devlet Hastanesine kaldırdı.

Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı
Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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Evinde çıkan yangını söndürmek isterken dumandan etkilenen kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler
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