Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi
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Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi

04.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:43
Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi

ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

ANTALYA'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Bir süre önce kalp ameliyatı olan, evinin yandığını görüp gözyaşı döken Senem Kaplan (70), yakınları ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5160 Sokak'ta, Senem-Lütfü Kaplan çiftine ait gecekonduda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Evdeki çocuk odasından duman geldiğini fark eden Lütfü Kaplan (71), tüm odaların kapılarını kapattıktan sonra kalp rahatsızlığı bulunan ve bir süre önce ameliyat olan eşi Senem Kaplan'ı dışarı çıkardı. Ardından yangına müdahale eden Lütfü Kaplan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarın ardından adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını söndürmek için çalışma başlatırken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı. Evinden çıkan dumanı gören Senem Kaplan, gözyaşı döktü. Kaplan, yakınları tarafından sakinleştirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirilen Kaplan'ın iyi olduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedenini bilmediğini belirten Lütfü Kaplan, "Oturuyorduk. Bir anda her yerden alev çıkmaya başladı. Ben de hava almaması için kapıları kapattım. Hemen eşim Senem Kaplan'ı dışarı çıkarıp, itfaiyeyi aradım" dedi.

Evde maddi zarara yol açan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi
Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi
Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi
Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi
Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi
Evinde çıkan yangını, gözyaşlarıyla izledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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