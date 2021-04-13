EVİNDE ÇIKAN YANGINDA YANARAK HAYATINI KAYBETTİ; YANGIN ANI GÖRÜNTÜLENDİ

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'nın yaşamını yitirdiği yangında, evin alevlere teslim olması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'nın yaşamını yitirdiği yangında, evin alevlere teslim olması vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde panik içerisinde binaya girip çıkanlar ve binadan çıkanların birbirlerine binada yaşayanların isimlerini sorduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı