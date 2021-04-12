Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
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Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'ya (35) ait evde yangın çıktı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde Ercan Dublacı'ya (35) ait evde yangın çıktı. Söndürülen yangın sonrası ev içinde yapılan incelemede Dublacı'nın yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.  

Saat 18.00 sularında Güney Mahallesi Eriş Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden yükselen alevleri görenler durumu 112 Acil ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Alevleri söndürdükten sonra eve giren itfaiye ekipleri, Ercan Dublacı'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Dublacı'nın cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga götürüldü.Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti
Evinde çıkan yangında yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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