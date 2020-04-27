Evinde çıkan yangında öldü İZMİR'in Buca ilçesinde, 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Halil Nasıl (87) yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Buca ilçesinde, 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında Halil Nasıl (87) yaşamını yitirdi.

İnkılap Mahallesi 512 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki, yalnız yaşayan Halil Nasıl'a ait dairede, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilendiği belirlenen yarı baygın haldeki Nasıl'ı dışarı çıkardı. Nasıl, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Nasıl, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, ilk belirlemelere göre elektrik sobasından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA