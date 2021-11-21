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Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

BOLU'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Oktay Erkin Yalçın'ın (57), evinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

BOLU'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan Oktay Erkin Yalçın'ın (57), evinde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü ortaya çıktı.

Yeniçaydurt köyünde yalnız yaşayan Oktay Erkin Yalçın'dan 4 gündür haber alamayan ağabeyi, durumu jandarmaya bildirdi. Öğle saatlerinde köye gelen ekipler, girdikleri evde Yalçın'ı hareketsiz buldu. Çağrılan sağlık ekipleri, Yalçın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede Yalçın'ın evde çıkan küçük çaplı yangında dumandan zehirlenerek öldüğü, alevlerin de kendiliğinden söndüğü tespit edildi.

Oktay Erkin Yalçın'ın cenazesi, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı'na gönderildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenip öldüğü ortaya çıktı

Son dakika: Bolu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Son dakika: Bolu'da 4 gündür kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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