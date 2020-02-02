Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
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Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

02.02.2020 15:04 | Son Güncelleme: 02.02.2020 15:05
Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

'nın ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Kumsaz Mahallesi 516. Sokak'ta Hüseyin Göçen'in (70) yalnız yaşadığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevleri söndüren ekipler, Göçen'in dumandan zehirlenerek öldüğünü belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Evinde çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
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