Evinde çıkan yangında dumandan etkilenip, hastanelik oldu

KONYA'da, 6 katlı binanın en üst katındaki evde çıkan yangında dumandan etkilenen Türkan Avcı, hastaneye kaldırıldı. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, Avcı'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Merkez Karatay ilçesi Kalenderhane Mahallesi Ahmet Haşim Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın en üst katındaki dairede, saat 04.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangını fark edenler, itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Müdahale sırasında eve giren itfaiye eri, dumandan etkilenen Türkan Avcı'yı kurtardı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Avcı'nın hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Alevleri söndüren itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK