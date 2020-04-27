Evinde çıkan yangın canından etti Evinde çıkan yangın canından ettiİZMİR'in Buca ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 87 yaşındaki Halil Nasıl yaşamını yitirdi.

Evinde çıkan yangın canından etti

İZMİR'in Buca ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıkan yangında 87 yaşındaki Halil Nasıl yaşamını yitirdi.

İnkılap Mahallesi 512 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki, yalnız yaşayan Halil Nasıl'a ait dairede, bugün saat 08.00 sıralarında yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti.

Alevlerin söndürülmesinin ardından içeri giren itfaiye ekipleri, yoğun dumandan etkilendiği belirlenen yarı baygın haldeki Nasıl'ı dışarı çıkardı. Nasıl, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. durumu ağır olan Nasıl, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, ilk belirlemelere göre elektrik sobasından çıktığı sanılan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA