EVİNDE ÇALDIĞI ZİYNET EŞYALARI İLE YAKALANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesindeki bir evden 70 bin lira değerindeki ziynet eşyası çalan 1 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Evindeki aramada çaldığı ziynet eşyaları ele geçirilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan N.T., geçen 14 Aralık'ta, evinden yaklaşık 70 bin lira değerinde ziynet eşyasının çalındığı belirtip, Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve çevredeki bazı kişilerin ifadelerine başvuran jandarma, şüphelinin Z.G., olduğunu belirledi. Z.G., evinde yakalandı. Gözaltına alınan Z.G.'nin evindeki aramada çaldığı ziynet eşyaları bulunup, tutanakla sahibine teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.G., tutuklandı.