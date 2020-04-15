Evinde bunalan 65 yaş üzeri vatandaş jandarma nezaretinde markete gitti Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma ekipleri, evde bunalan ve yiyeceği kalmayan 65 yaş üzeri vatandaşı bir markete götürerek alışveriş yaptı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde jandarma ekipleri, evde bunalan ve yiyeceği kalmayan 65 yaş üzeri vatandaşı bir markete götürerek alışveriş yaptı.

Yeni tip korona virüs nedeniyle sokağa çıkmaları yasak olan 65 yaş üstü vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki Araban İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koştu. Emirhaydar kırsal Mahallesi'nde yaşayan 68 yaşındaki Sadık Çelik, ihtiyaçları olduğunu söyleyerek jandarmadan yardım istedi. Evde durmaktan çok sıkıldığını ve listesinin de hayli uzun olduğunu belirten Çelik, jandarma ekipleri ile birlikte alışverişe gitmek istedi. Jandarma ekipleri tarafından ateşi ölçülen Sadık Çelik, eldiven, maske, dezenfektan gibi koruyucu önlemleri alındıktan sonra ilçe merkezinde bir markete götürüldü. Ekipler ile birlikte hızlı bir şekilde alışverişini yapan yaşlı adam, jandarmalar tarafından evine bırakıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA