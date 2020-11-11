Evinde bonzai ve esrarla yakalandı
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Evinde bonzai ve esrarla yakalandı

11.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:45
Evinde bonzai ve esrarla yakalandı

Samsun'da evinde bonzai ve esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da evinde bonzai ve esrarla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen E.T. isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 88,41 gram bonzai, 20,90 gram esrar maddesi ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. E.T. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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