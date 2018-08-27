Evinde Bonzai Ele Geçti

Evinde Bonzai Ele Geçti

Samsun’da evinde bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Evinde Bonzai Ele Geçti

Samsun'da evinde bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda F.A.'nın (25) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 66,86 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan F.A., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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