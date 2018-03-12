Evinde Bonzai Ele Geçirilen Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'da evinde bonzai ele geçirilip, gözaltına alınan İbrahim Yılmaz (24), uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'un Canik ilçesinde bir otomobilde 4 kişiyi uyuşturucu kullanma aparatı ve bonzai ile yakaladı. Otomobilde bulunan kişilere uyuşturucuyu İbrahim Yılmaz'ın sattığı tespit edildi. Yılmaz gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 127 gram daha bonzai ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

- Samsun