Evinde bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı
Samsun'da evinde yapılan aramada bonzai ele geçirilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.
16.07.2020 14:57 | Son Güncelleme: 16.07.2020 15:06
Samsun'da evinde yapılan aramada bonzai ele geçirilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve tespitler sırasında E.E.'nin (44) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
Kaynak: İHA