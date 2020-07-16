Evinde bonzai ele geçirilen şahıs gözaltına alındı Samsun'da evinde yapılan aramada bonzai ele geçirilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da evinde yapılan aramada bonzai ele geçirilen kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları takip ve tespitler sırasında E.E.'nin (44) evinde arama yaptı. Yapılan aramada 12 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan E.E., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA