Evinde Bonzai Ele Geçen Genç Gözaltına Alındı

Samusn'da evinde bonzai ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında uyuşturucu madde satışı yaptığı şeklinde istihbari bilgi bulunan Uğur P.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada iki paket halinde satışa hazır 36,79 gram bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Uğur P., "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren Uğur P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN