EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU - Haberler
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EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde boğazı kesilmiş ölü bulunan Hacer Evlice'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde boğazı kesilmiş ölü bulunan Hacer Evlice'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirildi. İkindi namazı sonrası Bayat Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından Evlice'nin cenazesi, Bayat ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Karahisar, Otopsi, Güncel, Haber

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