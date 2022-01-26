EVİNDE BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ BULUNDU
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde boğazı kesilmiş ölü bulunan Hacer Evlice'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirildi.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde evinde boğazı kesilmiş ölü bulunan Hacer Evlice'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirildi. İkindi namazı sonrası Bayat Çarşı Camii'nde kılınan namazın ardından Evlice'nin cenazesi, Bayat ilçe mezarlığındaki aile kabristanına defnedildi. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.