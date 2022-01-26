Evinde boğazı kesilerek öldürülmüş bulundu

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Bayat ilçesinde Hacer Evlice'nin (58), evinde boğazı kesilmiş cesedi bulundu.

Bayat'ta köftecilik yapan Ahmet Evlice (35), dün saat 21.00 sıralarında sağlık ekiplerini arayıp, annesi Hacer Evlice'nin eve giren hırsızlar tarafından boğazının kesildiğini söyledi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Hacer Evlice'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polisin evde yaptığı incelemede eşyaların dağıtıldığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.