EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

KONYA'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi (35) arkadaşları ile yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

SELÇUKLU, KONYA (DHA) - KONYA'da Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi (35) arkadaşları ile yaşadığı evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Selçuklu ilçesi, Aydınlıkevler Mahallesi, Maun Sokak'taki 5 katlı apartmanda meydana geldi. Eve gelen arkadaşları Afganistan uyruklu Fayzullah Fadayi'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbarla gelen ekipler, Fadayi'nin vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Evde detaylı inceleme yapılırken, Fadayi'nin arkadaşlarının ifadesine başvuruldu. Fadayi'nin cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

EVİNDE BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Afganistan, Selçuklu, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title