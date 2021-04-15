Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı

Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Adana'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı tutuklandı.

Adana'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı olduğu belirlenen arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ertan Ürün'ün (55) 9 Nisan'da merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili katil zanlısının izine ulaştı.

Ekipler, evin bulunduğu sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsünden şüphelinin olay yerine geldiği araçla bölgeden uzaklaştığını tespit etti.

Plakadan yola çıkan ekipler, aracın Ercan G. (54) tarafından kiralandığını belirledi.

Maktulün arkadaşı olduğu öğrenilen şüpheli Ercan G, Yurt Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Ertan Ürün ile arkadaşı Ercan G'nin, birlikte satın aldıkları yarış atının masrafları konusunda anlaşamayıp tartıştıkları, bu sırada zanlının evdeki bıçakla arkadaşını öldürdüğü ileri sürüldü.

Ercan G'nin öldürdüğü arkadaşının yüzünü havluyla kapattıktan sonra delil bırakmamak için evde temizlik yaptığı iddia edildi.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'nde ikamet eden Ertan Ürün, 9 Nisan'da evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunmuştu.

Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Türker Ertürk Mustafa Destici Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Demet Özdemir Canan Ergüder İbrahim Tatlıses
Spor Metin Oktay Ünal Karaman Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evinde bıçaklanarak öldürülmüş bulunan kişinin katil zanlısı arkadaşı çıktı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 11:08:59. #1.14#

title