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Evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı

Bingöl'deki önceki gün evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'deki önceki gün evinde bıçakla yaralanıp hayatını kaybeden polisin eşi tutuklandı.

Olay, 28 Eylül günü merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evinde yaralanan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Özel Hareket Polisi Ahmet Kekül (32), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülen eşi V.K. işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - BİNGÖL

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