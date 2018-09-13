Evinde 5 Kilo Esrar Bulunan Kişi Tutuklandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Tekkeköy ilçesi Yaylageriş Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde olduğu bilgisini alan ekipler, bu adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, 4 parça halinde 5 kilogram esrar ile uyuşturucu tartımında kullanılan iki terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ikamet sahibi A.P, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadesinden sonra nöbetçi hakimliğe çıkarılan zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.