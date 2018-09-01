Evinde 37,5 Kilo Esrarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, evinde 37,5 kilo kubar esrar ve bahçesinde 83 kök dişi Hint keneviri bitkisiyle yakalanan Rasim Işıkaltun (63) tutuklandı.

?Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde oturan Rasim Işıkaltun'un uyuşturucu madde temini ve satışı için kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Işıkaltun'un Yukarı Donurlu Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evin bahçesinde, boyları 1,5 ile 3 metre arasında değişen uzunluklarda 83 kök dişi Hint keneviri ele geçirdi. Evde yapılan aramada ise 37,5 kilo kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan Rasim Işıkaltun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

- Samsun