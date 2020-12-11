Evinde 357 uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da jandarmanın evine düzenlediği operasyonda 357 adet uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda fiziki takip ve çalışmalar sonucu M.D.'nin ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 357 adet ecstasy uyuşturucu hap ve üst aramasında ele geçirilen 2,9 gram uyuşturucu olduğu tahmin edilen bitki kırıntılarının bulunduğu jelatin poşeti, alüminyum folyoya sarılı halde 18 adet kenevir tohumu, 4,86 gram uyuşturucu madde tozu olduğu değerlendirilen madde ile 1 adet seri numarasız 7,65 mm çapında plastik kabzalı tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 13 adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi.

Jandarmadaki sorguları tamamlanan M.D. "uyuşturucu madde ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen M.D. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı