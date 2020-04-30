Evinde 285 kök hint keneviri ele geçirilen kişi tutuklandı
30.04.2020 21:30 | Son Güncelleme: 30.04.2020 21:30
İzmir'in Tire ilçesindeki evinde 285 kök hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.
İzmir'in Tire ilçesindeki evinde 285 kök hint keneviri ele geçirilen zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çayırlı Mahallesi'nde E.U'ya ait evde hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzereni operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada 4 saksıda 285 kök dikime hazır hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA