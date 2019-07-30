Evinde 16 tüfekle yakalandı

ESKİŞEHİR'de, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptığı iddia edilen şüpheli, 16 tüfekle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden silah satışı yaptığı tespit edilen şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyonda değişik markalarda 12 pompalı tüfek, 2 namlusu kısaltılmış çift kırma av tüfeği, 2 av tüfeği, 14 fişek, 1 şarjör ile çeşitli dökümanlar ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürelen şüpheli, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi



Kaynak: DHA