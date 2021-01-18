Evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri tutuklandı
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Evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri tutuklandı

18.01.2021 12:48 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:53
Evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen uyuşturucu taciri tutuklandı

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen K.Y., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

BURSA'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda evinde 13 kilogram bonzai ele geçirilen K.Y., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen K.Y.'yi takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda K.Y.'nin evine operasyon düzenlendi. Operasyonda K.Y. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 13 kilogram bonzai ele geçirildi. Polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen K.Y., mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Derya EVREN

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