Evinde 120 litre etil alkol ele geçirilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı
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Evinde 120 litre etil alkol ele geçirilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı

Tokat'ın Zile ilçesinde 120 litre etil alkol ele geçirildi.

29.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:14
Evinde 120 litre etil alkol ele geçirilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı

'ın ilçesinde 120 litre etil alkol ele geçirildi.

İlçe ekipleri, yaptıkları çalışmada tekel büfesi sahibi olan A.Ş'nin evinde kaçak içki ürettiğini ve sattığını belirledi.

Ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 120 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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