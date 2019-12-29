Evinde 120 litre etil alkol ele geçirilen tekel büfesi sahibi gözaltına alındı

29.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 29.12.2019 12:14

Tokat'ın Zile ilçesinde 120 litre etil alkol ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada tekel büfesi sahibi olan A.Ş'nin evinde kaçak içki ürettiğini ve sattığını belirledi.

Ekipler şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 120 litre etil alkol ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA