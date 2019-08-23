Evin zemini çöktü -(2)
Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.
Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.