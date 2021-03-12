Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı
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Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı

12.03.2021 11:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:41
Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı

Eskişehir'de bir evin garajında bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı.

Eskişehir'de bir evin garajında bulunan araç henüz belirlenemeyen sebepten dolayı alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Gazi Paşa mahallesindeki müstakil bir evin yanında yapılmış garajda bulunan panelvan araçta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında garaj ve panelvan araç kullanılamaz hale gelirken, araç sahibinin evinde ise maddi hasar meydan geldi.

Yoğun dumandan etkilenen araç sahibi İmdat S. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili araştırma devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı
Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı
Evin yanındaki garaj da içindeki araç da yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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