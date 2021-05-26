Evin terasından düşen kadın yaralandı
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Evin terasından düşen kadın yaralandı

Evin terasından düşen kadın yaralandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tek katlı evin terasından düşen Emine Kavak (38), yaralandı.

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde tek katlı evin terasından düşen Emine Kavak (38), yaralandı.

Olay, öğleden sonra Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evin terasından çıkan Emine Kavak, dengesini kaybedip yere düştü. Durumu fark eden yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Kavak'ı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Emine Kavak'ın vücudunda kırıklar olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Evin terasından düşen kadın yaralandı
Evin terasından düşen kadın yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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