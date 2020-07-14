Evin terasında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi HATAY'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin teras katında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi C.G., gözaltına alındı.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde düzenlenen operasyonda bir evin teras katında 443 kök Hint keneviri ele geçirildi, ev sahibi C.G., gözaltına alındı.

Dörtyol İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Ocaklı Mahallesi'ndeki bir evin teras kısmında kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada boyları 50-150 santimetre arasında değişen saksılara ekili 443 kök Hint keneviri, 1 kilogram kurutulmuş esrar, bir miktar Hint keneviri tohumu ve hassas terazi ile terazide kullanılan farklı gramajlarda ağırlıklar ele geçirdi. Olayla ilgili ev sahibi C.G., gözaltına alındı.

Kaynak: DHA