Evin tavanında göçük oluştu, 2 kardeş yaralandı
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Evin tavanında göçük oluştu, 2 kardeş yaralandı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmanda göçük oluştu.

Evin tavanında göçük oluştu, 2 kardeş yaralandı
02.06.2020 22:14 | Son Güncelleme: 02.06.2020 22:14

MERSİN'in Tarsus ilçesinde iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmanda göçük oluştu. Sıva ve briket parçalarının üstlerine düştüğü minik kardeşler Gökdeniz (4) ve Berat Can Yıldırım (1), hafif şekilde yaralandı. 

Olay, akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi 0603 Sokak'ta meydana geldi. Yıldırım ailesinin yaşadığı iki katlı müstakil evin salon tavanın bir kısmında göçük meydana geldi. Tavandan düşen briket ve sıva parçaları, bu sırada salonda oyun oynayan evin çocukları Gökdeniz ve Berat Can Yıldırım'ın üzerine düştü. Gürültü ve çocuklarının çığlıklarını duyan anne Ayşegül Yıldırım, oğullarını kucaklayıp, dışarıya çıktı. Hafif şekilde yaralanan ve şoka girdikleri öğrenilen minik kardeşler, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede ayakta tedavi edilen minik kardeşler, taburcu edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA

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