Evin tavanı çöktü, deprem oluyor zannetti

Evin tavanı çöktü, deprem oluyor zannetti Antalya'da gecekonduda evin tavanı çöktü: 1 yaralı Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir gecekondunun oturma odasının tavan kısmı olduğu gibi çöktü.

Evin tavanı çöktü, deprem oluyor zannetti

Antalya'da gecekonduda evin tavanı çöktü: 1 yaralı

Sabah namazı için kalkan anne olası faciayı önledi

ANTALYA - Antalya'nın Kepez İlçesi'nde bir gecekondunun oturma odasının tavan kısmı olduğu gibi çöktü. 6 çocuğun uyuduğu oturma odasında olası bir faciayı sabah namazı için kalkan anne önledi. Neye uğradığını anlamayan kadın olay sırasında deprem olduğunu sandığını söyledi.

Olay Yavuz Selim Mahallesi 6100 sokak üzerinde bulunan gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gecekonduda çocukları ile birlikte yaşayan Gülsüm Öner, sabah namazını kılmak için kalktı. Bu sırada çocukların uyuduğu oturma odasından bir ses geldiğini duyan ve bazı parçaların düştüğünü gören Öner, hemen çocukları kaldırarak salona geçirdi. Bu sırada evin tavan kısmı olduğu gibi çöktü. Öner olay sonrasında gözünden hafif şekilde yaralandı. 112 ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan eşyalarının çöken ahşabın altında kaldığını gören kadının üzgün olduğu görüldü.

Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Gülsüm Öner, "Çocuklar yatıyordu ben uyanıktım. Namaz kıldım bir anda bir ses geldi. Ben de deprem oluyor sandım. Çocuklara seslenerek kalkın ev yıkıldı dedim. Çocukları kaldırdım salona koştuk. Sonra ev çöktü. 7 çocuk altında kalacaktı. Hepimiz gitmiştik. Allah'a şükür. Biz burada yatıyorduk. Zaten sabah erkeden oldu. Bağırarak çocuklarımı uyardım. Biz salona vardık ev çöktü" sözlerine yer verdi.

Öte yandan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Gün